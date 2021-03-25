Эл. письмо составлено так, что кажется, будто его прислал Swedbank lizingas. Название письма: Banko pavedimas - 2021 03 25_Swift kopija. Письмо подписано с использованием имени и фамилии реального работника банка, указаны контактные данные.
Специалисты банка, работающие в сфере безопасности, просят ни в коем случае не открывать прилагающиеся к письмам файлы, сами письма рекомендуют стирать. Чтобы связаться с банком, звонить и писать надо лишь по официальным телефонам и эл. почте, которые есть на сайте банка, в письмах мошенники указывают свои контакты.
Если вы все же открыли присланный файл, вероятно, в ваш компьютер проник вирус. Поэтому не подключайтесь с этого компьютера к своему э-банкингу. Рекомендуется отключить компьютер от сети и передать специалистам, которые "почистят" компьютер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (80)
Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...
Тихановская в Вильнюсе: мы точно увидим массовые демонстрации в Беларуси (108)
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...
Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом (72)
Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то...
"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - наступит ли белорусская весна? (54)
Белорусские власти не дали разрешения на легальное...
Политики Литвы сообщают о своем состоянии после вакцинации (39)
22 марта от коронавируса были привиты президент Литвы...