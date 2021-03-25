aA
Swedbank предупреждает жителей, что клиентам от имени банка рассылают фиктивные письма, в которых находится копия платежного перевода. Информацию о мнимом переводе присылают в пристегнутом документе, который на самом деле содержит вредоносную программу. Банк просит клиентов не открывать пристегнутые к письму документы.
„Swedbank“ perspėja dėl sukčių
„Swedbank“ perspėja dėl sukčių
© Įmonės nuotr.

Эл. письмо составлено так, что кажется, будто его прислал Swedbank lizingas. Название письма: Banko pavedimas - 2021 03 25_Swift kopija. Письмо подписано с использованием имени и фамилии реального работника банка, указаны контактные данные.

Специалисты банка, работающие в сфере безопасности, просят ни в коем случае не открывать прилагающиеся к письмам файлы, сами письма рекомендуют стирать. Чтобы связаться с банком, звонить и писать надо лишь по официальным телефонам и эл. почте, которые есть на сайте банка, в письмах мошенники указывают свои контакты.

Если вы все же открыли присланный файл, вероятно, в ваш компьютер проник вирус. Поэтому не подключайтесь с этого компьютера к своему э-банкингу. Рекомендуется отключить компьютер от сети и передать специалистам, которые "почистят" компьютер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (80)

Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...

Svetlana Tichanovskaja, Gabrielius Landsbergis

Тихановская в Вильнюсе: мы точно увидим массовые демонстрации в Беларуси (108)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...

Evelina Dobrovolska Ieva Pakarklytė

Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом (72)

Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то...

"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - наступит ли белорусская весна? (54)

Белорусские власти не дали разрешения на легальное...

Политики Литвы сообщают о своем состоянии после вакцинации (39)

22 марта от коронавируса были привиты президент Литвы...