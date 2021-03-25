Эл. письмо составлено так, что кажется, будто его прислал Swedbank lizingas. Название письма: Banko pavedimas - 2021 03 25_Swift kopija. Письмо подписано с использованием имени и фамилии реального работника банка, указаны контактные данные.

Специалисты банка, работающие в сфере безопасности, просят ни в коем случае не открывать прилагающиеся к письмам файлы, сами письма рекомендуют стирать. Чтобы связаться с банком, звонить и писать надо лишь по официальным телефонам и эл. почте, которые есть на сайте банка, в письмах мошенники указывают свои контакты.

Если вы все же открыли присланный файл, вероятно, в ваш компьютер проник вирус. Поэтому не подключайтесь с этого компьютера к своему э-банкингу. Рекомендуется отключить компьютер от сети и передать специалистам, которые "почистят" компьютер.