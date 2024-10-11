Swedbank предупреждает клиентов: в течение трех днем могут наблюдаться проблемы с расчетом

Банк сообщает, что по ночам с 00:00 до 06:00 ч. могут быть проблемы с некоторыми услугами.

„В выходные дни по ночам, начиная с ночи на субботу, мы будем проводить регулярные работы по обновлению системы. Из-за этих работ в течение короткого времени будут наблюдаться сбои в предоставлении некоторых услуг.

Регулярные работы по обновлению системы ИТ мы проводим по ночам, чтобы клиенты столкнулись с минимальными неудобствами.