Между тем, рост ВВП Литвы должен ускориться и достигнуть 4,9%, прогнозирует банк.

В январе Swedbank прогнозировал рост ВВП в 2,7%, а в 2022 году – 4,2%.

"Мы повысили прогноз роста ВВП Литвы на 0,3 проц. пункта (...) В следующем году благодаря вероятному массовому иммунитету и полностью открывающемуся сектору услуг прогнозируется рост почти в 5% во всех Балтийских странах", – заявил во вторник на презентации прогнозов старший экономист Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис.

По его словам, прогнозы улучшаются благодаря процессу вакцинации от коронавируса.

Swedbank также повысил прогнозы роста зарплат – по мнению экономистов банка, в этом году заработная плата должна повыситься на 7%, а в 2022 году – на 6,4%.

"В прошлом году на 10% выросла средняя заработная зарплата, незначительно снизилось повышение и в начале этого года. Данные клиентов Swedbank свидетельствуют о том, что в марте средняя зарплата была на 10% больше, чем год назад", – сказал Н. Мачюлис.

Между тем, прогноз инфляции на этот год был повышен до 2,3%, когда в январе ожидался рост цен в 2%.

По словам Н. Мачюлиса, инфляцию ускорят мировые тенденции такие, как повышение цен на сырье и расходы по транспортировке, а также повышение зарплат населения.