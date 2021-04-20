Между тем, рост ВВП Литвы должен ускориться и достигнуть 4,9%, прогнозирует банк.
В январе Swedbank прогнозировал рост ВВП в 2,7%, а в 2022 году – 4,2%.
"Мы повысили прогноз роста ВВП Литвы на 0,3 проц. пункта (...) В следующем году благодаря вероятному массовому иммунитету и полностью открывающемуся сектору услуг прогнозируется рост почти в 5% во всех Балтийских странах", – заявил во вторник на презентации прогнозов старший экономист Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис.
По его словам, прогнозы улучшаются благодаря процессу вакцинации от коронавируса.
Swedbank также повысил прогнозы роста зарплат – по мнению экономистов банка, в этом году заработная плата должна повыситься на 7%, а в 2022 году – на 6,4%.
"В прошлом году на 10% выросла средняя заработная зарплата, незначительно снизилось повышение и в начале этого года. Данные клиентов Swedbank свидетельствуют о том, что в марте средняя зарплата была на 10% больше, чем год назад", – сказал Н. Мачюлис.
Между тем, прогноз инфляции на этот год был повышен до 2,3%, когда в январе ожидался рост цен в 2%.
По словам Н. Мачюлиса, инфляцию ускорят мировые тенденции такие, как повышение цен на сырье и расходы по транспортировке, а также повышение зарплат населения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предложение о повышении пенсионного возраста в Литве вызвало противоречивые реакции: это неизбежно (162)
Еврокомиссия просит Литву создать условия для того,...
В ближайшее время в Литве появится "паспорт возможностей" (44)
По словам министра экономики и инноваций Аушрине...
В Литве количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 не уменьшается (3)
В Вильнюсском регионе количество пациентов с тяжелой...
Торговцев автомобилями предупреждают: система в Литве меняется (7)
С 1 мая 2021 года все продаваемые в Литве автомобили...
Профессор: похоже, будем жить по четвертому сценарию пандемии (42)
Похоже, что мы будем жить по четвертому сценарию...