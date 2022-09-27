"Поскольку мы проводим некоммерческие испытания подключения 5G с 2018 года, после получения вчера по электронной почте одобрения Службы регулирования связи относительно приобретения последней частоты, мы немедленно начали предоставлять коммерческие услуги 5G и официально запустили 5G", — заявил во вторник журналистам технический директор Telia Андрюс Шемешкявичюс.
"Можно в шутку сказать, что мы внедрили 5G за один день", — добавил он.
По словам Шемешкявичюса, в настоящее время в Литве в режиме 5G работают 1200 новых базовых станций шведской Ericsson, из которых более 110 могут обеспечить скорость до 2 гигабит в секунду.
"Из коммерческих клиентов полной связью 5G сейчас пользуется Клайпедская свободная экономическая зона и, например, жители нескольких микрорайонов Вильнюса", - сказал BNS представитель Telia.
По его словам, по плану полноценная 5G-связь Telia должна охватывать 99% территории страны к середине следующего года.
В августе завершились аукционы на две полосы частот 700 МГц и 3500 МГц, необходимые для внедрения технологий связи 5G, за которые Telia Lietuva заплатила государству 30 млн евро, Bitė Lietuva и Tele2 - более 13 млн евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Gydytoja įspėja: po vasaros prasideda šios ligos pikas, apie kurį signalizuoja keli požymiai paneigia visuomenėje paplitusį mitą
TOP новостей
Жители Литвы стали реже расплачиваться банковскими картами
Экономисты банка Swedbank отметили, что высокий уровень...
Эфир Delfi: Максим Кац и Томас Томилинас — от мобилизации до миграции
Гости студии — российский блогер, оппозиционный...
Россияне массово уезжают из страны, но не все готовы их принять
Число бегущих из России растет: только в страны,...
Протестующим представителям гостиниц и ресторанов - плохие новости от премьера
На площади им. Винцаса Кудирки в Вильнюсе протестуют...
Парламентская оппозиция требует объяснений по поводу россиян, пересекших границу Литвы
Во вторник оппозиция Сейма потребовала от министров...