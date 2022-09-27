"Поскольку мы проводим некоммерческие испытания подключения 5G с 2018 года, после получения вчера по электронной почте одобрения Службы регулирования связи относительно приобретения последней частоты, мы немедленно начали предоставлять коммерческие услуги 5G и официально запустили 5G", — заявил во вторник журналистам технический директор Telia Андрюс Шемешкявичюс.

"Можно в шутку сказать, что мы внедрили 5G за один день", — добавил он.

По словам Шемешкявичюса, в настоящее время в Литве в режиме 5G работают 1200 новых базовых станций шведской Ericsson, из которых более 110 могут обеспечить скорость до 2 гигабит в секунду.

"Из коммерческих клиентов полной связью 5G сейчас пользуется Клайпедская свободная экономическая зона и, например, жители нескольких микрорайонов Вильнюса", - сказал BNS представитель Telia.

По его словам, по плану полноценная 5G-связь Telia должна охватывать 99% территории страны к середине следующего года.

В августе завершились аукционы на две полосы частот 700 МГц и 3500 МГц, необходимые для внедрения технологий связи 5G, за которые Telia Lietuva заплатила государству 30 млн евро, Bitė Lietuva и Tele2 - более 13 млн евро.