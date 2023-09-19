Свою деятельность в Литве прекращает самый небольшой частный поставщик электроэнергии

Поставщик сообщил, что не поставляет электричество с минувшей пятницы, услугу его клиентам будет предоставлять компания Enefit.

Сообщается, что ценовая политика и договоры с клиентами EGTO energijа не меняются.

Напомним, что в апреле 2023 года Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) предупредила EGTO energijа о слишком маленьком уставном капитале, по закону он должен быть в два раза больше для обеспечения финансовой стабильности компании.

Тогда глава компании Эгидиюс Руткаускас сказал, что компания начала устранят недочеты, на которые указала ГСРЭ, увеличила уставный капитал. Тогда Руткаускас заверил, что компания продолжит свою деятельность, создает мобильное приложение для облегчения поставки услуг.