Свою деятельность в Литве прекращает самый небольшой частный поставщик электроэнергии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Elektra
Elektra
ФОТО: Shutterstock

Самый небольшой независимый поставщик электричества в Литве EGTO energija останавливает свою деятельность. В понедельник радио LRT сообщило, что компания 18 сентября поздно вечером информировала своих клиентов о прекращении деятельности.

Поставщик сообщил, что не поставляет электричество с минувшей пятницы, услугу его клиентам будет предоставлять компания Enefit.

Сообщается, что ценовая политика и договоры с клиентами EGTO energijа не меняются.

Напомним, что в апреле 2023 года Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) предупредила EGTO energijа о слишком маленьком уставном капитале, по закону он должен быть в два раза больше для обеспечения финансовой стабильности компании.

Тогда глава компании Эгидиюс Руткаускас сказал, что компания начала устранят недочеты, на которые указала ГСРЭ, увеличила уставный капитал. Тогда Руткаускас заверил, что компания продолжит свою деятельность, создает мобильное приложение для облегчения поставки услуг.

По данным на 18 сентября, у EGTO energija было 5790 бытовых клиентов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии