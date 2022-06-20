Свежий картофель уже на прилавках - сколько он стоит

Мартинас Лаукайтис, глава кооператива Сувалькийские овощи сказал, что нынешняя погода картошке нравится. Она, в отличие от отдыхающих, прекрасно себя чувствует при 18 градусах тепла. Однако есть одна проблема - слишком много осадков, местами поля затоплены.

"До сих пор условия были хорошими. Но надо понимать, что природа в разных регионах разная. Если в одном картошка стоит в воде, то в другом - условия для ее роста идеальные", - сказал Лаукайтис.

Он сказал, что первую картошку в Литве уже копают. Правда, сначала она росла под двойным слоем агропленки, использовалась специальная ситема защиты от заморозков, поэтому каждый килограмм стоит на 10 центов дороже, чем в прошлом году.

Что касается других овощей, то непрохо растет свекла, тыквы, цуккини. Теплолюбивым тыквам в этом году не хватает тепла. А вот свекла чувствует себя прекрасно.

"Самый большой вызов ждет районы, где прошел град и там, где стоит вода. Качество урожая будет разным в разных регионах, поскольку град прошел лишь местами", - сказал фермер.

Цены будущего урожая пока неизвестны, поскольку неясно, как будут обстоять дела на рынках.

Rinkos aikštė писала, что картошку уже копают на полях у Саулюса Дамбраускаса. Сам фермер сказал, что ранний урожай его не разочаровал.

Первую картошку продают по 1,5 евро за килограмм. Из этой суммы фермер получает не больше половины, остальное достается торговцам. Картошку уже доставили в крупнейшие торговые центры страны.