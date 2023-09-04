04 сентября 2023 г. 09:59

Sūduvos vandenys планирует уволить 22 сотрудника

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Управляемое Мариямпольским самоуправлением ЗАО Sūduvos vandenys планирует уволить 22 работника и проинформировало об этом Службу занятости.

Уведомление о планируемом увольнении сотрудников поступило 30 августа. Компания занимается очисткой и поставкой воды.

По данным "Содры", на 31 августа в Sūduvos vandenys работали 149 сотрудников, средняя зарплата которых, выплаченная в июле, составила 1 423,01 евро (около 937 евро "на руки").

В 2022 году компания получила 5,2 млн. евро дохода, понесла убыток в размере 1,4 млн. евро.

Согласно Реестру юридических лиц, единственным акционером компании является Мариямпольское самоуправление.

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