Sūduvos vandenys планирует уволить 22 сотрудника

Уведомление о планируемом увольнении сотрудников поступило 30 августа. Компания занимается очисткой и поставкой воды.
По данным "Содры", на 31 августа в Sūduvos vandenys работали 149 сотрудников, средняя зарплата которых, выплаченная в июле, составила 1 423,01 евро (около 937 евро "на руки").
В 2022 году компания получила 5,2 млн. евро дохода, понесла убыток в размере 1,4 млн. евро.
Согласно Реестру юридических лиц, единственным акционером компании является Мариямпольское самоуправление.
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