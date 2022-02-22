Судоходство в Клайпедском порту по причине сильного ветра по-прежнему ограничено

"В настоящее время скорость ветра составляет около 19 метров в секунду, высота волн - 4-4,5 метра, ограничения на движение судов сохраняются", - сообщила BNS представитель Клайпедского порта по связям с общественностью Игне Ротаутайте-Пукене во вторник утром.
По ее словам, скорость ветра достигла пика в понедельник вечером и с тех пор замедляется, и ожидается, что судоходство возобновится во вторник.
"В понедельник, около 17 часов 50 минут, скорость ветра была около 30 метров в секунду, с тех пор она постепенно снижается, надеемся сегодня возобновить судоходство", — сказала Ротаутайте-Пукене.
Литовская гидрометеорологическая служба прогнозирует, что во вторник скорость ветра в Литве будет достигать 15-20 метров в секунду.
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