Судоходство в Клайпедском порту ограничено

"Пока из-за неблагоприятных погодных условий из порта не могут выйти четыре судна, входа в порт ожидают также четыре судна", – отметила она.

И. Ротаутайте-Пукене также сообщила, что инцидентов в порту в связи с сильным ветром не фиксировалось.

Ночью скорость ветра достигала 28 метров в секунду, сейчас она снизилась до 24 м/с. Высота волн в море составляет около 4,5-5 метров.

Ограничения движения судов в Клайпедском порту из-за сильного ветра начались с вечера четверга.