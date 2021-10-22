Судоходство в Клайпедском порту ограничено

"Пока из-за неблагоприятных погодных условий из порта не могут выйти четыре судна, входа в порт ожидают также четыре судна", – отметила она.
И. Ротаутайте-Пукене также сообщила, что инцидентов в порту в связи с сильным ветром не фиксировалось.
Ночью скорость ветра достигала 28 метров в секунду, сейчас она снизилась до 24 м/с. Высота волн в море составляет около 4,5-5 метров.
Ограничения движения судов в Клайпедском порту из-за сильного ветра начались с вечера четверга.
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