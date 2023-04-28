Судно Benas продают, но до Ниды на нем можно будет добраться

Официально сообщается, что судно Benas и весь бизнес продают за 189 000 евро + НДС.
"Это изначально был инвестиционный проект, направленный на поощрение туризма. Мы хотели показать, что такая услуга прибыльная", – сказал владелец судна Мантас Палёкас.
Он сказал, что судно больше трех лет назад решили купить потому, что оно скоростное (круизная скорость до 19 узлов) но с низкой осадкой, это идеально для Куршского залива.
Судно продают вместе с системой распространения билетов, интернет-доменами и т.д. Судно Benas может взять на борт 66 пассажиров и 2 членов экипажа.
"Ведутся переговоры с потенциальным покупателем. Но пока они не завершены, мы готовимся к приближающемуся сезону", – сказал Палёкас.
По его словам, уже с 15 мая начнется продажа билетов. Однако регулярные рейсы начнутся только 23 июня.
"До 1 июня цена на билеты будет такая же, как в прошлом году, для взрослых – 18 евро, потом немного вырастет", – заметил Палёкас.
По его словам, за сезон услугами компании пользуются 6000-7000 пассажиров.
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