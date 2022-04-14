Суд: Ryanair должен выплатить бывшим сотрудникам в Литве 600 000 евро

Решение было принято Каунасским участковым судом после того, как Каунасская палата рассмотрела дело по иску уволенных сотрудников к дочерним компаниям Ryanair - Ryanair Designed Activity Company из Ирландии и Ryanair Sun из Польши.

Помощник председателя суда по связям с общественностью Вайва Милькерайтене подтвердила BNS, что все истцы являются жителями Литвы.

Как говорится в сообщении суда, сотрудники были уволены в июне 2020 года по инициативе работодателя, когда их функции стали избыточными. Заявители утверждали, что они были уволены незаконно, поскольку при переводе бизнеса их на тех же условиях должны были перевести на работу в польскую компанию.

Ирландская компания придерживалась мнения, что передача бизнеса не состоялась, а заявители были уволены, поскольку они допустили серьезное нарушение трудовой дисциплины и не появились на работе после перевода в аэропорт Станстэд. Сотрудники говорят, что не соглашались на перевод на работу в Лондон.

Суд удовлетворил иск частично. По мнению судей, передача бизнеса произошла и работники были уволены не по их вине и с нарушением Трудового кодекса.

"Признав, что передача части бизнеса имела место, следует применять солидарную ответственность ответчиков (ирландской и польской компаний - BNS)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при заключении договоров от сотрудников требовалось проживать в часе езды от Каунасского аэропорта, они обосновались или проживали многие годы в Литве, имели здесь семьи и несовершеннолетних детей.

Решение суда от 29 марта еще можно обжаловать.