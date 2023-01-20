Суд принял окончательное решение: Perlas Energija должна заплатить штраф в размере 90 тысяч евро

Суд принял такое решение, отклонив жалобу Perlas Energija и тем самым оставив в силе решение Вильнюсского окружного административного суда от 10 ноября.

Вильнюсский окружной административный суд назначил штраф в размере 90 тыс. евро, аргументируя это тем, что Perlas Energija предоставила своим потребителям неверную информацию о предлагаемых фиксированных ценах на энергию и, прекратив свою деятельность, ввела в заблуждение потребителей, которые рассчитывали платить оговоренную цену за весь период, предусмотренный в их договорах.