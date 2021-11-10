Суд: предложенное Fima пограничникам белорусское оборудование – угроза безопасности страны

Новая роботизированная система оптоэлектронной биометрической регистрации предназначается для регистрации прибывающих в Литву граждан третьих стран.

Вильнюсский окружной суд 8 ноября отклонил иск Fima, которым компания стремилась отменить решение СОГГЛ. Суд также отказался удовлетворить требование Fima обнародовать документы Второго департамента оперативных служб Министерства обороны и Национального центра кибернетической безопасности, на которые ссылалась СОГГЛ, отклоняя предложение компании.

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Спор между СОГГЛ и Fima возник после того, как на объявленном в мае международном конкурсе компания предложила внедрить на пунктах пограничного контроля созданные в Беларуси и произведенные предприятием Regula сканеры. Как утверждала СОГГЛ, они поставили бы под угрозу безопасность страны.

В суде Fima объяснила, что сканеры документов – это автономные устройства, не имеющее накопителей информации, оборудования для передачи или обработки информации, кроме того, они производятся в Латвии, а, значит, безопасны.

Как утверждала СОГГЛ, партнер Fima – латвийское предприятие Regula Baltija только собирает эти сканеры, а их важнейшая часть – материнская плата, выполняющая все информационно-технологические процессы, произведена на минском предприятии Regula Ltd.

СОГГЛ в конце сентября признала победителем конкурса предложение французского предприятия Idemia Identity & Security France стоимостью 7,3 млн евро.

Предварительная стоимость проекта составляла 19 млн евро. Систему намечается оборудовать на пограпостах в Медининкай, Лаворишкес, Шальчининкай, Кибартай, Вильнюсском и Каунасском аэропортах и на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.