Суд оправдал Владисловаса Молиса по делу о злоупотреблении и растрате имущества

В марте прошлого года Вильнюсский окружной суд признал бывшего руководителя предприятия Automagistralė В. Молиса виновным в злоупотреблении и растрате имущества предприятия и приговорил его к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения назначенного наказания на два года. Тогда суд постановил, что В. Молис, будучи государственным служащим, растратил более 100 тыс. евро предприятия Automagistralė. Это решение суда было обжаловано В. Молисом.

На минувшей неделе, 14 июля, Апелляционный суд, рассмотрев уголовное дело, принял решение об изменении решения суда первой инстанции. Коллегия судей Апелляционного суда оправдала В. Молиса по делу о злоупотреблении и растрате имущества. По мнению суда, не было совершено деяния с признаками преступления или проступка.