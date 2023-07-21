Суд оправдал Владисловаса Молиса по делу о злоупотреблении и растрате имущества

В марте прошлого года Вильнюсский окружной суд признал бывшего руководителя предприятия Automagistralė В. Молиса виновным в злоупотреблении и растрате имущества предприятия и приговорил его к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения назначенного наказания на два года. Тогда суд постановил, что В. Молис, будучи государственным служащим, растратил более 100 тыс. евро предприятия Automagistralė. Это решение суда было обжаловано В. Молисом.
На минувшей неделе, 14 июля, Апелляционный суд, рассмотрев уголовное дело, принял решение об изменении решения суда первой инстанции. Коллегия судей Апелляционного суда оправдала В. Молиса по делу о злоупотреблении и растрате имущества. По мнению суда, не было совершено деяния с признаками преступления или проступка.
Апелляционный суд также оправдал и двух бывших администраторов по банкротству Вайдаса Кашаускаса и Робертаса Думбляускаса, ранее осужденных вместе с В. Молисом. Суд, установив, что лица не совершали деяние с признаки преступления или проступка, своим решением оправдал обоих.
В марте прошлого года Вильнюсский окружной суд признал В. Кашаускаса и Р. Думбляускаса виновными в присвоении имущества и злоупотреблении.
Суд первой инстанции приговорил их к условному лишению свободы.
Как ранее сообщала Служба специальных расследований (ССР), досудебное расследование было возбуждено на основании информации Министерства транспорта, которое после проверки госпредприятия Automagistralė обратилось в ССР для установления предполагаемых проявлений коррупции.
По материалам расследования, в 2015 г. госпредприятие Automagistralė во главе с В. Молисом приобрело недвижимость в Вевисе – постройки с правом аренды участка государственной земли – в 4,3 раза дороже реальной стоимости имущества. Таким образом, по версии правоохранительных органов, тогдашний руководитель госпредприятия, якобы, злоупотребляя служебным положением, умышленно действовал против интересов госпредприятия и государства, вследствие чего Литовскому государству был причинен крупный нематериальный и материальный ущерб в размере 101 тыс. евро.
В ходе расследования было установлено, что недвижимость, приобретенная госпредприятием по необоснованно высокой цене, имеет отношение к двум администраторам по банкротству, которые имели право организовать продажу имущества одной компании-банкрота. Правоохранительные органы подозревали, что администраторы по банкротству, по заранее разработанному плану, без торгов, через нескольких лиц, связанных родственными и кумовскими отношениями, могли продать недвижимое имущество компании-банкрота – постройки с правом аренды участка государственной земли – а полученные за это деньги, якобы, присвоить.
Госпредприятие Automagistralė было реорганизовано в 2017 г. – оно и еще 10 региональных дорожно-эксплуатационных предприятий были объединены в акционерное общество Kelių priežiūra. В. Молис воглавлял предприятие Automagistralė с 1993 по 2017 год.