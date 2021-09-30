Аппеляционный суд Литвы 27 сентября признал и разрешил выполнение в Литве решения российского арбитража от мая 2019 года, согласно которому Mogita должна выплатить долг и 6,1 тыс. долларов издержек на арбитраж.

Спор возник из-за подписанного в 2015 году договора о купле-продаже нефтепродуктов. Роснефть подала в суд, так как литовская компания, по ее мнению, ненадлежащим образом исполняла свои обязательста, окончательная сумма иска была 8,18 млн рублей (96,2 тыс. евро).

Арбитраж в мае 2019 года присудил компании Mogita долг в размере 6,882 млн рублей.

Mogita просила суд не выполнять в Литве решения арбитража, так как "Роснефть" не предоставила арбитражного договора и договоров, по которым стороны должны были договариваться перед обращением в суд.

Решение суда может быть обжаловано в Верховном суде Литвы в течение 30 дней.