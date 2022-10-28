27 октября суд удовлетворил ходатайство компаний о принятии обеспечительных мер и приостановил производство по делу о банкротстве.

Процедура банкротства Inter RAO Lietuva, начатая в июне, приостанавливается во второй раз – в июле ВОС приостановил процедуру банкротства по требованию кредитора компании Alpiq, поставщика и производителя энергии, работающего в Швейцарии и Германии, но позже кредитор отказался от своего ходатайства.

Как сообщал BNS в конце сентября конкурсный управляющий компании Ауримас Валайтис, около 2,1 тыс. кредиторов компании Inter RAO Lietuva подали требований на сумму около 43 млн евро, но пока подтвердили свыше 30 млн евро.

Кредиторы компании Inter RAO Lietuva инициировани внесудебное банкротство компании 30 июня.