Суд: бывшие руководители Linava должны возместить убытки ассоциации на четверть млн евро

Решением суда признаны систематические нарушения налогового права во время работы упомянутых бывших руководителей, вследствие чего ассоциации был приченен значительный финансовый ущерб. В. Гилис по решению суда обязан возместить убытки в размере 226 тыс. евро и проценты в размере 5% годовых, начисленных от данной суммы убытков, а также судебные расходы на сумму почти 4 тыс. евро, в то время как А. Даргинавичюс обязан возместить убытки на сумму 13 тыс. евро и проценты в размере 5% годовых, начисленных от данной суммы убытков, а также судебные расходы на сумму 1,3 тыс.

Установлено, что большинство заключенных В. Гилисом договоров в контексте налогового права были оформлены ненадлежаще.

Кроме того, проверка, проведенная Государственной налоговой инспекцией (ГНИ), показала, что почти все выставленные поставщиками счета-фактуры НДС, признанные не имеющими отношения к осуществляемой ассоциацией хозяйственно-экономической деятельности и безосновательно причисленные к разрешенным отчислениям, а также безосновательно включенные в отчетность по налогу на добавленную стоимость, от имени ассоциации принял и передал в бухгалтерию для включения в отчетность именно главный финансиcт А. Даргинавичюс.

Также установлено, что ассоциация незаконно предоставляла своим работникам беспроцентные займы, а в ходе налоговой проверки установлено и то, что путешествия работников, включая ответчика А. Даргинавичюса, безосновательно оформлялись как служебные командировки, оплачиваемые из средств ассоциации. В большинстве случаев приказы о служебных командировках от имени генерального секретаря В. Гилиса подписывал главный финансист А. Даргинавичюс.

ELTA напоминает, что В. Гилис занимал должность генерального секретаря ассоциации Linava с 1991 г. по 2010 г., а А. Даргинавичюс был главным финансистом Linava с 1995 г. по 2014 г.