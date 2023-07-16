Суд арестовал имущество компании Aviabaltika за 1 млн. евро

Литовский апелляционный суд принял такое решение в минувший вторник, отчасти удовлетворив иск Aero Delta Sarl.

По данным суда, если имущество Aviabaltika не арестовать, компания может передать его третьим лицам, как это уже было сделано в ходе реорганизации компании.

"Aviabaltika, переписывая свое имущество третьим лицам, вероятно, пытается нелегально уйти от уплаты долга, поэтому целесообразно ввести арест на ее имущество", – сказано в постановлении суда.

Aero Delta Sarl просила арестовать имущество новой компании Realest – ей Aviabaltika уже передала часть своего имущества. Однако суд отказался это делать.