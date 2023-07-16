16 июля 2023 г. 07:32

Суд арестовал имущество компании Aviabaltika за 1 млн. евро

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Paulius Garkauskas

Поскольку алжирская компания по производству промышленной техники Aero Delta Sarl пытается вернуть деньги, которые ей должна компания предпринимателя Юрия Борисова Aviabaltika, суд временно арестовал имущество Aviabaltika на сумму 980 000 евро, madeinvilnius.lt.

Литовский апелляционный суд принял такое решение в минувший вторник, отчасти удовлетворив иск Aero Delta Sarl.

По данным суда, если имущество Aviabaltika не арестовать, компания может передать его третьим лицам, как это уже было сделано в ходе реорганизации компании.

"Aviabaltika, переписывая свое имущество третьим лицам, вероятно, пытается нелегально уйти от уплаты долга, поэтому целесообразно ввести арест на ее имущество", – сказано в постановлении суда.

Aero Delta Sarl просила арестовать имущество новой компании Realest – ей Aviabaltika уже передала часть своего имущества. Однако суд отказался это делать.

Aero Delta Sarl отметила, что Aviabaltika была реформирована в процессе арбитража – это указывает, что Aviabaltikа и Realest ведут себя нечестно, пытаются избежать выполнения обязательств.

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