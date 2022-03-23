Вильнюсский окружной административный суд сообщил, что отклонил жалобу Agrokoncernas. Последний требовал от Департамента таможни аннулировать решение об уплате антидопинговой пошлины.

Компанию обязали уплатить пошлину за российские удобрения еще в 2018 году. Холдинг обжаловал это решение в Комиссии по налоговым спорам, однако последняя не удовлетворила жалобу, и разбирательство перешло в суд.

В ноябре прошлого года Главный административный суд Литвы принял окончательное решение в этом деле – Agrokoncernas должен будет заплатить за удобрения антидемпинговые пошлины в размере почти 5500 евро.

Спор возник когда таможня постановила, что в импортированных в конце 2017 года Agrokoncernas удобрениях количество нитрата аммония превышало 80% от общей массы, поэтому компания обязана заплатить антидемпинговую пошлину.