Студентов приглашают на практику в банк Luminor

По совам представителя банка Руты Марцинкявичюте, все студенты вместе с работниками банка принимают участие в ежедневных встречах и выполняют реальную работу. Банк будет платить практикантам зарплату в размере 800 евро "на бумаге".
Проект Illuminate 2022 стартует 28 июня и будет длиться два месяца.
После такой практики в прошлом году 20 из 53 участников остались работать в банке.
По словам Марцинкявичюте, кандидаты должны свободно говорить по-английски и интересоваться финансами. Подробную информацию о предложенных позициях можно найти на сайте банка в разделе "карьера".
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