Строительная компания Reston Group увольняет 11 работников

Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило 30 января.

Как заявил Elta директор Reston Group Довидас Кубилюс, работников увольняют из-за нехватки работы.

"Здесь нет ничего особенного. Сейчас нет работы, которую мы работаем, и все. Сейчас наблюдается нехватка работы", – сказал он.

По данным Содры на 2 февраля, в компании работал 21 сотрудник, средняя ноябрьская зарплата которых составила 475,51 евро (около 368,52 евро "на руки").

Согласно Реестру юридических лиц, акционерами Reston Group являются Гедрюс Навицкас, Довидас Кубилюс и Эвалдас Урвакис.