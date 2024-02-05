Строительная компания Reston Group увольняет 11 работников

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
Компания Reston Group, занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий, намерена уволить 11 работников, о чем сообщила в Службу занятости.

Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило 30 января.
Как заявил Elta директор Reston Group Довидас Кубилюс, работников увольняют из-за нехватки работы.

"Здесь нет ничего особенного. Сейчас нет работы, которую мы работаем, и все. Сейчас наблюдается нехватка работы", – сказал он.

По данным Содры на 2 февраля, в компании работал 21 сотрудник, средняя ноябрьская зарплата которых составила 475,51 евро (около 368,52 евро "на руки").

Согласно Реестру юридических лиц, акционерами Reston Group являются Гедрюс Навицкас, Довидас Кубилюс и Эвалдас Урвакис.

Основанная в 2017 г. компания в прошлом году заработала почти 1,1 млн евро, однако прибыли не было – убыток составил 42 тыс. евро.

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