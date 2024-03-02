Строительная компания Adaktas увольняет 30 сотрудников

О планируемом увольнении сотрудников группы Служба занятости была проинформирована 26 февраля.
Акционерами компании, учрежденной в Вильнюсе в 2022 году, являются Ридас Чирвинскас и Валдас Нармонтас.
По данным "Содры", на 28 февраля в Adaktas работало 35 человек, у компании была задолженность перед бюджетом Фонда государственного социального страхования в размере 25 810,38 евро.
В январе средняя зарплата, выплаченная сотрудникам компании, составила 1249,14 (около 873 евро "на руки").
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