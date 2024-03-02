Строительная компания Adaktas увольняет 30 сотрудников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock
Компания Adaktas, занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий, сокращает 30 сотрудников.

О планируемом увольнении сотрудников группы Служба занятости была проинформирована 26 февраля.

Акционерами компании, учрежденной в Вильнюсе в 2022 году, являются Ридас Чирвинскас и Валдас Нармонтас.

По данным "Содры", на 28 февраля в Adaktas работало 35 человек, у компании была задолженность перед бюджетом Фонда государственного социального страхования в размере 25 810,38 евро.

В январе средняя зарплата, выплаченная сотрудникам компании, составила 1249,14 (около 873 евро "на руки").

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