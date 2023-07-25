Страны Евросоюза в 2022 году выдали более 94 тысяч ВНЖ россиянам

Больше всего видов на жительство и долговременных виз россияне в прошлом году получили в Германии — 16066 случаев. За ней следуют Испания (12611 виз и ВНЖ), Польша (12277), Финляндия (8183) и Франция (6847). Меньше всего видов на жительство россияне получили в Румынии, Люксембурге и Мальте (по нескольку сотен в каждой стране).
В статистику не входят цифры по Хорватии, Литве и Кипру, которые еще не предоставили Евростату свою отчетность. Учитывая, что раньше доля этих трех государств в предоставленных россиянам ВНЖ обычно составляла 5,9% от всех остальных стран Евросоюза, общее число россиян, переехавших в 2022 году в Европу, включая эти страны, может составлять приблизительно 99,6 тысячи.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда ВНЖ в Евросоюзе получили 82 900 россиян. До этого ежегодное число получателей европейских видов на жительство среди граждан России не превышало 76,1 тысячи человек.
- После начала военного вторжения России в Украину многие россияне предпочли сменить страну жительства. Точное число уехавших неизвестно, по некоторым оценкам, оно может достигать миллиона человек. Первая волна эмиграции последовала весной 2022 года, после начала войны и введения в России новых репрессивных законов, карающих за антивоенную позицию и критику политики Кремля. Вторая — осенью, после объявления в России мобилизации.
- Помимо европейских стран, популярностью у отъезжающих пользуются безвизовые для граждан России Армения и Грузия, страны Центральной Азии, а также Турция. В Турции в 2022 году россияне заняли первое место среди всех иммигрировавших в страну иностранцев — 25%. Их приехало почти 100 тысяч человек.