Страны Евросоюза в 2022 году выдали более 94 тысяч ВНЖ россиянам

Больше всего видов на жительство и долговременных виз россияне в прошлом году получили в Германии — 16066 случаев. За ней следуют Испания (12611 виз и ВНЖ), Польша (12277), Финляндия (8183) и Франция (6847). Меньше всего видов на жительство россияне получили в Румынии, Люксембурге и Мальте (по нескольку сотен в каждой стране).

В статистику не входят цифры по Хорватии, Литве и Кипру, которые еще не предоставили Евростату свою отчетность. Учитывая, что раньше доля этих трех государств в предоставленных россиянам ВНЖ обычно составляла 5,9% от всех остальных стран Евросоюза, общее число россиян, переехавших в 2022 году в Европу, включая эти страны, может составлять приблизительно 99,6 тысячи.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда ВНЖ в Евросоюзе получили 82 900 россиян. До этого ежегодное число получателей европейских видов на жительство среди граждан России не превышало 76,1 тысячи человек.