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В связи со стремлением Литвы предотвратить попадание на рынок Балтийских стран электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), представители трех стран и Еврокомиссии (ЕК) в среду соберутся на первое совместное заседание по возможности реализации подобного бойкота.
Страны Балтии и ЕК проведут переговоры по бойкоту электроэнергии с БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

На встрече в этом формате планируется обсудить новую трёхстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией, которую уже применяют Латвия и Эстония, а Литва не утвердила.

"Мы надеемся добиться прогресс в этой сфере", – заявил в понедельник журналистам министр энергетики Дайнюс Крейвис.

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Он отметил, что основной принцип новой методики – не торговать физическим потоком электроэнергии, который поступает через литовско-белорусскую границу, торговлю можно осуществлять лишь электроэнергией, поступающей через перемычки Латвии и Эстонии с Россией.

Ссылаясь на данные Litgrid, Д. Крейвис говорил, что Литва через Латвию покупает выработанную на БелАЭС электроэнергию и заплатит за нее за год около 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет вестись в таком же объеме.

Литва утверждает, что выработанная в прошлом году, однако утвержденная только Латвией и Эстонией методика торговли электроэнергией с третьими странами не предотвращает попадания белорусской электроэнергии в страны Балтии. Поэтому Литва ее не утвердила и предлагает новую, приемлемую для всех стран методику.

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