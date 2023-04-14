Страны Балтии хотят прекратить импорт сжиженного газа из России

"Мы пришли к единому мнению, что СУГ не должен импортироваться в три балтийские страны. Это, как я уже сказал, решение трех стран Балтии, поскольку европейских санкций в отношении СУГ нет, - сказал он. - Позиция Латвии также схожа, поэтому мы будем искать общие решения, как нам двигаться дальше".
На сжиженный углеводородный газ, в отличие от сжиженного природного газа (СПГ), не распространяются санкции против России. Сообщалось, что российские экспортеры более чем вдвое увеличили продажи СУГ в страны Балтии в прошлом году.
В конце прошлого года в Финляндию прибыл плавучий СПГ-терминал, который должен был заменить поставки российского трубопроводного газа.
Россия прекратила поставки природного газа в Финляндию в мае 2022 года, после того как страна отказалась платить поставщику в рублях. Москва ввела эту меру для клиентов из "недружественных стран", чтобы обойти западные санкции, введенные в ответ на вторжение в Украину.
Чтобы восполнить дефицит и избавиться от зависимости от российского газа, Финляндия подписала 10-летний контракт на аренду СПГ-терминала с американской компанией. Стоимость аренды судна - около 126 тысяч евро в сутки.
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