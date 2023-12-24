Страна-вор. Как оккупационная российская власть украла важные предприятия в Украине

К примеру, "Мелитопольский завод автотракторных запчастей" с 2017 года завод начал выполнять и заказы Укроборонпрома. На нем изготавливали детали для минометов от 60-го до 120-го калибра и зенитной установки ЗУ-23, ремонтировали опорные катки военной техники. В российских реестрах предприятие записано на "директора" Юрия Шадрина, регион регистрации Санкт-Петербург. Шадрин не имеет отношение к промышленному производству, он является соучредителем "Торгового дома "Свирь", который занимается лесозаготовительным материалом. При этом по основным поставкам изготовленного оборудования можно увидеть, что они направляются предприятию "Ростсельмаш", среди совета директоров которого ростовские олигархи Дмитрий Удрас и Юрий Рязанов и Константин Бабкин. Сейчас "Мелитопольский завод" занимается в том числе производством артиллерийских снарядов и деталей к пулеметам.