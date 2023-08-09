09 августа 2023 г. 08:29

Страховые компании в Литве подсчитывают причиненный ураганом ущерб: он уже превысил 1 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Krušos padariniai, Delfi koliažas
Krušos padariniai, Delfi koliažas

По подсчетам экспертов страховой компании Lietuvos draudimas, ненастная погода, которая сохранилась и после выходных, в понедельник нанесла еще больший ущерб имуществу физических и юридических лиц. По оценкам, общий ущерб, причиненный наиболее пострадавшим регионам Западной и Северной Литвы, предположительно превысит 1 млн евро.

В свою очередь страховая компания Gjensidige на данный момент зарезервировала 200 000 евро для возмещения ущерба, причиненного природной стихией.

"Вчерашний день однозначно можно назвать черным понедельником, так как силы природы, бушевавшие в выходные, вернулись с новой силой. На сегодняшний день получено почти 1300 сообщений об ущербе, причиненном природной стихией, и для возмещения ущерба уже зарезервировано примерно 750 тыс. евро", – говорит руководитель Центра обслуживания клиентов Lietuvos draudimas Мантас Норкус в пресс-релизе компании.

В пресс-релизе Gjensidige отмечается, что еще не все пострадавшие сообщили о случаях, поэтому количество выплат будет расти.


"Мы зарегистрировали около 170 сообщений о повреждении имущества и автомобилей физических и юридических лиц. (…) Потерпевшие обращаются со всей Литвы, но больше всего обращений мы получаем из Вильнюса, Ширвинтая, Паневежиса, Йонишкиса, Пакруойского района и города Клайпеды", – сказала руководитель Департамента по ущербу страховой компании Gjensidige в странах Балтии Виктория Катилене.

По данным Gjensidige, на этот раз наибольший ущерб причинила дождевая вода, град и ветер. Люди обращаются по поводу крыш, сорванных с домов, хозяйственных построек и дворовых строений. Повреждены фасады домов и отделочные детали, также затоплены первые этажи жилых и хозяйственных построек.

Между тем, директор Департамента по регулированию ущерба BTA Insurance Каролина Эмануэле Карпова сказала, что она также следит за ситуацией и уже видит, что эти экстремальные погодные явления нанесли большой материальный ущерб.

"У нас еще нет конечного перечня ущерба, причиненного баловством природы в эти дни, но к полудню вторника мы зарегистрировали на 35 проц. больше ущерба, чем в обычный день. Мы уже зарезервировали 700 тыс. евро для возмещения ущерба", – сказала она. Больше всего зафиксирован ущерб КАСКО, имуществу и посевам.

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