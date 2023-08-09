Страховые компании в Литве подсчитывают причиненный ураганом ущерб: он уже превысил 1 млн евро

В свою очередь страховая компания Gjensidige на данный момент зарезервировала 200 000 евро для возмещения ущерба, причиненного природной стихией.
"Вчерашний день однозначно можно назвать черным понедельником, так как силы природы, бушевавшие в выходные, вернулись с новой силой. На сегодняшний день получено почти 1300 сообщений об ущербе, причиненном природной стихией, и для возмещения ущерба уже зарезервировано примерно 750 тыс. евро", – говорит руководитель Центра обслуживания клиентов Lietuvos draudimas Мантас Норкус в пресс-релизе компании.
В пресс-релизе Gjensidige отмечается, что еще не все пострадавшие сообщили о случаях, поэтому количество выплат будет расти.
"Мы зарегистрировали около 170 сообщений о повреждении имущества и автомобилей физических и юридических лиц. (…) Потерпевшие обращаются со всей Литвы, но больше всего обращений мы получаем из Вильнюса, Ширвинтая, Паневежиса, Йонишкиса, Пакруойского района и города Клайпеды", – сказала руководитель Департамента по ущербу страховой компании Gjensidige в странах Балтии Виктория Катилене.
По данным Gjensidige, на этот раз наибольший ущерб причинила дождевая вода, град и ветер. Люди обращаются по поводу крыш, сорванных с домов, хозяйственных построек и дворовых строений. Повреждены фасады домов и отделочные детали, также затоплены первые этажи жилых и хозяйственных построек.
Между тем, директор Департамента по регулированию ущерба BTA Insurance Каролина Эмануэле Карпова сказала, что она также следит за ситуацией и уже видит, что эти экстремальные погодные явления нанесли большой материальный ущерб.
"У нас еще нет конечного перечня ущерба, причиненного баловством природы в эти дни, но к полудню вторника мы зарегистрировали на 35 проц. больше ущерба, чем в обычный день. Мы уже зарезервировали 700 тыс. евро для возмещения ущерба", – сказала она. Больше всего зафиксирован ущерб КАСКО, имуществу и посевам.