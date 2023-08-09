Страховые компании в Литве подсчитывают причиненный ураганом ущерб: он уже превысил 1 млн евро

"Мы зарегистрировали около 170 сообщений о повреждении имущества и автомобилей физических и юридических лиц. (…) Потерпевшие обращаются со всей Литвы, но больше всего обращений мы получаем из Вильнюса , Ширвинтая, Паневежиса , Йонишкиса, Пакруойского района и города Клайпеды", – сказала руководитель Департамента по ущербу страховой компании Gjensidige в странах Балтии Виктория Катилене.

В пресс-релизе Gjensidige отмечается, что еще не все пострадавшие сообщили о случаях, поэтому количество выплат будет расти.

"Вчерашний день однозначно можно назвать черным понедельником, так как силы природы, бушевавшие в выходные, вернулись с новой силой. На сегодняшний день получено почти 1300 сообщений об ущербе, причиненном природной стихией, и для возмещения ущерба уже зарезервировано примерно 750 тыс. евро", – говорит руководитель Центра обслуживания клиентов Lietuvos draudimas Мантас Норкус в пресс-релизе компании.

По данным Gjensidige, на этот раз наибольший ущерб причинила дождевая вода, град и ветер. Люди обращаются по поводу крыш, сорванных с домов, хозяйственных построек и дворовых строений. Повреждены фасады домов и отделочные детали, также затоплены первые этажи жилых и хозяйственных построек.

Между тем, директор Департамента по регулированию ущерба BTA Insurance Каролина Эмануэле Карпова сказала, что она также следит за ситуацией и уже видит, что эти экстремальные погодные явления нанесли большой материальный ущерб.