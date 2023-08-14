14 августа 2023 г. 09:16

Страховщики: это крупнейшая сумма ущерба в истории Литвы, причиненного одной бурей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Sekundė.lt
В результате бури, зафиксированной в Литве на прошлой неделе, более 6,2 тыс. граждан обратились в страховые компании за возмещением ущерба, сообщает руководитель проектов Ассоциации страховщиков Литвы Ева Нарашкявичюте-Кубиле. По ее словам, для возмещения это ущерба уже зарезервировано более 7 млн евро.

"По сегодняшним данным, страховые компании уже зафиксировали рекордное количество как зарегистрированных случаев причинения ущерба, так и зарезервированных денежных средств для их возмещения. На сегодняшний день в страховые компании за компенсацией уже обратилось около 6,2 тыс. клиентов, для возмещения понесенного ими ущерба уже зарезервировано более 7 млн евро", – заявила в понедельник в эфире радиостанции LRT Е. Нарашкявичюте-Кубиле.

По ее словам, это "крупнейшая сумма ущерба, причиненного одной бурей в истории". До этого самым крупным ущербом считался ущерб, причиненный бурей более десяти лет назад.

"До этого самой сильной в Литве считалась буря в августе 2010 года, но тогда ущерб составил около 2 млн евро", – сказал руководитель проектов Ассоциации страховщиков.

На прошлой неделе во многих регионах Литвы прошла буря с ливнями. Ветер нанес большой ущерб имуществу жителей и предприятий. Сильнее всего пострадали районы Западной и Северной Литвы.

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