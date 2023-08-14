Страховщики: это крупнейшая сумма ущерба в истории Литвы, причиненного одной бурей

"По сегодняшним данным, страховые компании уже зафиксировали рекордное количество как зарегистрированных случаев причинения ущерба, так и зарезервированных денежных средств для их возмещения. На сегодняшний день в страховые компании за компенсацией уже обратилось около 6,2 тыс. клиентов, для возмещения понесенного ими ущерба уже зарезервировано более 7 млн евро", – заявила в понедельник в эфире радиостанции LRT Е. Нарашкявичюте-Кубиле.

По ее словам, это "крупнейшая сумма ущерба, причиненного одной бурей в истории". До этого самым крупным ущербом считался ущерб, причиненный бурей более десяти лет назад.

"До этого самой сильной в Литве считалась буря в августе 2010 года, но тогда ущерб составил около 2 млн евро", – сказал руководитель проектов Ассоциации страховщиков.