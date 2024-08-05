Страховая компания: ущерб от бури уже составил более 4,23 млн евро

Эксперты в области страхования подчеркивают, что в будущем такие бури могут участиться, а жители смогут хотя бы частично улучшить защиту своего имущества.
„Как видим, природа с каждым годом становится все более беспощадной, поэтому таких рекордных бурь в будущем может быть только больше: в прошлом году буря, прошедшая в начале августа по центральной и северной Литве, одним лишь нашим клиентам по страхованию жилья нанесла ущерб более чем на 9,5 млн евро, а неделю назад охватившая всю Литву буря уже нанесла ущерб более чем на 4,23 млн евро., и похоже, что это не конец“, – заявил руководитель Центра обслуживания клиентов Lietuvos draudimas Мантас Норкус.
Эксперт по страхованию отмечает, что наиболее распространенными последствиями бури являются поваленные ветром деревья и опрокинутые предметы во дворах. От стихии также пострадали крыши зданий, стены, были разбиты оконные стекла, солнечные электростанции, теплицы.
По мнению эксперта, заботясь о своем имуществе, жители могут, по крайней мере, уменьшить ущерб, наносимый бурей.
„Некоторых случаев ущерба можно избежать действительно легко — перед бурей загнать машину в гараж, со двора занести внутрь вещи, которые может унести ветер. Таким образом можно избежать повреждения и этих вещей, и возможного разбития окон, ведь бывают случаи, когда, например, стоящий на улице мангал из-за сильного ветра попадает именно в окно. Предотвратить повреждение строительных конструкций уже сложнее, здесь уже перед каждым летним сезоном следует делать ревизию крыш и строительных конструкций и следить за их качеством“, – делится советами специалист.
Как показывают данные Lietuvos draudimas, ежегодно растет как количество случаев нанесения ущерба имуществу граждан вследствие стихий, так общего размера страховых выплат. За последние три года объем ущерба от природных стихий вырос на 75 проц., а в 2023 г. насчитывалось более 12 тыс. таких случаев.