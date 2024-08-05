Страховая компания: ущерб от бури уже составил более 4,23 млн евро

Эксперты в области страхования подчеркивают, что в будущем такие бури могут участиться, а жители смогут хотя бы частично улучшить защиту своего имущества.

„Как видим, природа с каждым годом становится все более беспощадной, поэтому таких рекордных бурь в будущем может быть только больше: в прошлом году буря, прошедшая в начале августа по центральной и северной Литве, одним лишь нашим клиентам по страхованию жилья нанесла ущерб более чем на 9,5 млн евро, а неделю назад охватившая всю Литву буря уже нанесла ущерб более чем на 4,23 млн евро., и похоже, что это не конец“, – заявил руководитель Центра обслуживания клиентов Lietuvos draudimas Мантас Норкус.