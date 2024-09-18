2024.09.18 11:49

Столичный район Науининкай переживает настоящий ренессанс

 
ru.DELFI.lt
Naujininkai
Naujininkai
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Столичный район Науининкай быстро меняет свое лицо. В районе приводят в порядок общественные места, улучшилось транспортное сообщение. Все больше жителей называют этот район районом мечты, пишет портал madeinvilnius.lt.

В соответствии с амбициозным планом Vilnius connect, в скором времени между ул. Пелесос и Гележинкелё появится городок развлечений и отдыха, зеленые зоны. Также появятся новые пешеходные соединения между Науининкай и Науяместисом: первое – между ул. Пелесос и Шв. Стяпоно, второе – между ул. Альгирдо и Дзуку. Обновленный парк Света (между ул. Лепкальнё и Пелесос) пригласит жителей проводить досуг на природе – там обновят пешеходные дорожки, игровую площадку, планируют оборудовать спортивную площадку, установить новое освещение и видеокамеры.

Меняется и ландшафт района. Публичное учреждение Vilniaus miesto parkai намерено привести в порядок луг между ул. Каминкялё и Жирню, поросший лесом и кустами. Надеются, что сейчас заброшенный луг станет местом проведения досуга.

Одно из самых больших достоинств Науининкай – удобная инфраструктура. Рядом находится Старый город и Науяместис, до них просто добраться пешком, на машине или на общественном транспорте. Это удобное место и для путешественников: рядом Вильнюсский аэропорт, а когда появится Rail Baltica, по железной дороге до Каунаса можно будет доехать за 30 минут, до Риги за два часа, а до Таллинна - за 4 часа.

Район удобен и для велосипедистов: в 2022 г. была проложена велодорожка, соединившая Науининкай с Науяместисом.

10 минут на машине – и ты у горы Лаймис, в районе Лепкальнис, где находится центр зимних развлечений.

В южной части района на ул. Каминкялё строят новые дома, это место радует красивыми холмами и природой. Квартал Nauji peizažai здесь развивает дочерняя компания EIKA - EIKA Development. Появятся три дома, всего 103 квартиры и 3 коммерческих помещения. Владельцы многих квартир смогут любоваться из окна на красивые виды. До центра города отсюда на машине 10 мину езды.

„Все больше застройщиков и жителей открывают для себя потенциал этого района. Город расширяется, Науининкай становятся продолжением Науяместиса, а когда видишь, какие перемены ждут Вильнюсские автобусный и железнодорожный вокзалы, аэропорт, находящиеся рядом территории, становится понятно, что в ближайшее время это будет один из самых современных и привлекательных для современного человека районов“, – сказал представитель EIKA Development Томас Жяугра.

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