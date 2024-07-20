2024.07.20 12:19

Столичная мэрия в очередной раз одобрила спорный проект многоквартирного дома в Старом городе

 
ru.DELFI.lt
спорный проект многоквартирного дома в Старом городе
спорный проект многоквартирного дома в Старом городе
ФОТО: madeinvilnius

Муниципалитет Вильнюса утвердил проектные предложения, в которых намечено реконструировать построенную в 1988 году заброшенную насосную станцию, расположенную в Старом городе Вильнюса (ул. Майронио, 27А), в многоквартирный дом, сообщает портал madeinvilnius.

ЗАО Aketuri Architektai предложило, как можно приспособить существующие здания для жилого использования. После реконструкции одноэтажного дома планируется разместить на части участка 3 квартиры и такое же количество подземных парковочных мест, а на оставшейся части территорииа - общественное пространство.

спорный проект многоквартирного дома в Старом городе

„Многоквартирный жилой дом по ул. Майронио, 27А спроектирован с двумя подземными этажами и одним надземным этажом. На - 1 и 1 этажах проектируются 3 большие жилые квартиры. Со стороны улицы О. Шимайте предусмотрен вход в подземную парковку на минус 2 этаже, где запланировано места для 3 автомобилей. Парковочные места зарезервированы для жильцов многоквартирного дома. В общественно-городском пространстве проектируется стилизованная детская площадка“, - говорится в проектных предложениях о будущем строительстве.

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