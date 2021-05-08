Столица Литвы: на улице Лепкальнё открыт новый тоннель

В эти выходные на перекрестке меняется движение – отчасти разрешается движение по новому тоннелю и виадуку, работают светофоры, упразднены временные кольцевые перекрестки, сообщает Вильнюсский муниципалитет.
На новом двухуровневом перекрестке пока действуют некоторые ограничения, поскольку проводят последние работы: оборудуют ограждения, велодорожки, красят стены тоннеля и виадука, укладывают тротуары.
15 мая проведут еще одну коррекцию – разрешат ехать по новому покрытию на месте нынешнего кругового перекрестка.
После этого работы начнутся по другую сторону ул. Лепкальнё.
Движение полностью разрешат с середины июля, а завершат проект 9 сентября. До сих пор проделано 85% работ по реконструкции на сумму 32,5 млн. евро (с НДС). Работы выполняли компании Fegda и Tilsta.
Общая стоимость проекта составляет 40 млн. евро (с НДС). Часть средств выделил муниципалитет, остальные 22 млн. евро – правительство.
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