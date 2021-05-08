aA
Близится к концу реконструкция перекрестка ул. Лепкальнё, Жирню и Минского шоссе.
Столица Литвы: на улице Лепкальнё открыт новый тоннель
© DELFI

В эти выходные на перекрестке меняется движение – отчасти разрешается движение по новому тоннелю и виадуку, работают светофоры, упразднены временные кольцевые перекрестки, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

На новом двухуровневом перекрестке пока действуют некоторые ограничения, поскольку проводят последние работы: оборудуют ограждения, велодорожки, красят стены тоннеля и виадука, укладывают тротуары.

15 мая проведут еще одну коррекцию – разрешат ехать по новому покрытию на месте нынешнего кругового перекрестка.

Статьи по теме:
Изменился порядок движения на важном перекрестке в столице: как не застрять в заторах  (2)
Вильнюсская мэрия подписала договор о реконструкции перекрестка  (8)

После этого работы начнутся по другую сторону ул. Лепкальнё.

Движение полностью разрешат с середины июля, а завершат проект 9 сентября. До сих пор проделано 85% работ по реконструкции на сумму 32,5 млн. евро (с НДС). Работы выполняли компании Fegda и Tilsta.

Общая стоимость проекта составляет 40 млн. евро (с НДС). Часть средств выделил муниципалитет, остальные 22 млн. евро – правительство.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Вильнюсе проведут реконструкцию улицы Лепкальнё (8)

В Вильнюсе планируют грандиозную реконструкцию...

TOP новостей

Во время карантина в Литве увеличилось количество нуждающихся жителей (27)

В Вильнюсе стоят большие очереди малоимущих людей,...

Премьер-министр Литвы: люди бросают мусор, где попало по привычке, но все же поведение меняется (11)

8 мая в акции "Делаем 2021" (Darom 2021) принимала участие и...

Коронавирус в Литве: 1486 новых случаев, скончались 4 человека (29)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1486 новых...

Перед вступлением в силу нового закона в Литве началась распродажа одноразовой посуды (10)

С 3 июня 2021 года в магазинах Литвы не останется большей...

В поле зрения парламента – рост контрабанды сигарет из Беларуси (13)

Чтобы максимально снизить выгоду, который белорусский...