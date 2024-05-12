Стоимость строительства висагинского автовокзала увеличилась еще на 234 тысячи евро

В дополнительном соглашении, подписанном между администрацией Висагинского самоуправления и зарасайским ЗАО "Langasta", указано, что стоимость работ увеличена на основании актов неучтенных работ, дефектных ведомостей и дополнительных смет, которые подрядчик представил самоуправлению в период с октября 2023 г. по март 2024 года (т.е. после последнего дополнительного соглашения, подписанного в сентябре 2023 года.)

Это уже пятое по счету дополнительное соглашение об увеличении стоимости, подписанное с начала строительства, которое началось в феврале 2022 года и должно было завершиться весной 2023.