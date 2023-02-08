"(...) С ноября более 60 проц. стоимости работ по реновации, приобретенных по стране, приходится на долю столицы. Такого в истории города еще не было, потому что у нас много арендного жилья, жильцам сложно договориться, кроме того, много многоквартирных новостроек, которые зачастую выбирают те, кто хочет жить более устойчиво. Неблагоприятным фактором оказался и рост цен на строительные работы. Но несмотря на это, благодаря прямой коммуникации о плюсах реновации и оперативному решению проблем, возникающих на рынке, нам с жителями удалось добиться действительно хороших результатов", – отмечает вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

В этом году в столице начнется реновация нескольких десятков многоквартирных домов – за последние 3 месяца общественное муниципальное учреждение закупило работы по реновации 35-ти многоквартирных домов на сумму более 43 млн евро.

По официальным данным Центральной покупающей организации, за последние 3 месяца в Литве было проведено 76 тендеров на реновацию многоквартирных домов общей стоимостью 69 млн евро.

В первом полугодии текущего года Atnaujinkime miestą планирует закупить работы по ремонту и реновации примерно 30-ти столичных многоквартирных домов, а до конца текущего года – еще 50-ти.

Наиболее активное участие в реновации многоквартирных домов принимают районы Жирмунай, Антакальнис, Науяместис, Веркю и Науйининкай.

Цель Вильнюса – до 2030 года отремонтировать половину всех многоквартирных домов, подлежащих реновации. Это около 2300 многоквартирных домов. Для достижения этой цели Atnaujinkime miestą занимается не только обычными проектами реновации – учреджение уже приступило к исследованиям возможностей развития серийной (щитовой) реновации.