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Дисконтная программа сети Maxima меняет свою "одежку": старые дисконтные карты Ačiū не будут действительны с 1 марта, им на смену пришли современные бесконтактные карты. Старые карты поменяло больше 1 млн. клиентов сети, остальным стоит поспешить – осталось три недели.
„Ačiū“ kortelė
„Ačiū“ kortelė
© Įmonės nuotr.

"1 марта старые карты Ačiū перестанут действовать. С осени прошлого года их меняют на новые, более удобные – бесконтактные", – сказала представитель сети Maxima Рената Кежёнене.

В Литве выдано 1,9 млн. карт Ačiū старого образца, новые получили больше миллиона человек.

Поменять дисконтную карту можно в любом магазине сети Maxima за символическую плату в 1 цент, процесс займет несколько минут – надо указать номер телефона и ввести полученный на него код.

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Покупателей призывают обменять карты до 28 марта. Если вы пользуетесь мобильным приложением Maxima, карту менять необязательно.

Как и ежегодно, до конца февраля нужно использовать все накопленные на карте деньги Maxima, которыми можно оплатить 99% стоимости покупок.

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