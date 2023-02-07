"1 марта старые карты Ačiū перестанут действовать. С осени прошлого года их меняют на новые, более удобные – бесконтактные", – сказала представитель сети Maxima Рената Кежёнене.
В Литве выдано 1,9 млн. карт Ačiū старого образца, новые получили больше миллиона человек.
Поменять дисконтную карту можно в любом магазине сети Maxima за символическую плату в 1 цент, процесс займет несколько минут – надо указать номер телефона и ввести полученный на него код.
Покупателей призывают обменять карты до 28 марта. Если вы пользуетесь мобильным приложением Maxima, карту менять необязательно.
Как и ежегодно, до конца февраля нужно использовать все накопленные на карте деньги Maxima, которыми можно оплатить 99% стоимости покупок.
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