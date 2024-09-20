2024.09.20 14:56

Старейшая шоколадная фабрика Литвы создает новые сочетания вкусов даже с помощью научных исследований

 
ru.DELFI.lt

Конфетная фабрика Rūta начала свою деятельность с производства карамели в большом котле, а сейчас является одной самых старых фабрик Европы. Столетние традиции в компании хранит четвертое поколение семьи основателя фабрики Антанаса Грицявичюса.

Директор фабрики Рута Гилайтене сказала, что фабрика до сих пор работает в Шяуляй, в том месте, где начала работать в 1913 году.

Компания производит больше 300 наименований разных видов шоколада и конфет. В производстве используют литовскую клубнику, черную смородину, облепиху и др. ягоды. Создателю первой фабрики было важно подчеркнуть, что фабрика - литовская, отсюда и название.

Rūta постоянно растет и идет вперед. Для улучшения производительности компания пользуется услугами программы Regio Invest LT+ инновационного агентства.

Эта программа, по словам эксперта агентства Сигиты Скребе, дает возможность малым и средним предприятиям инвестировать в инновационные проекты и развитие в регионах.

В исторических компаниях инновации становятся частью повседневности – шоколад изготавливают с помощью новой техники, а новые вкусы разрабатывают с помощью научных исследований.

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