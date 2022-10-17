Стало известно, жители какого литовского города в октябре заплатят за отопление больше всех

Однако с приближением зимы и планируемыми более высокими расходами на отопление жители утверждают, что все более тщательно следят за своими расходами, говорится в проведенном банком опросе жителей страны.

"Хотя в октябре средняя цена за киловатт-час тепла по стране почти на 7 проц. ниже, чем в сентябре, а правительство продлило нулевой тариф НДС на отопление, такая ситуация не внушает большого оптимизма.

Начало отопительного сезона в этом году в среднем в два раза дороже, а в некоторых городах, например, в Каунасе, цена за киловатт-час тепла выше почти в три раза", - сказала эксперт Финансового института Swedbank Юстина Багданавичюте.

По данным Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), среди крупных городов страны больше всего за отопление по октябрьским ценам будут платить жители Паневежиса (11,13 цт/кВт⋅ч), меньше всего будут платить жители Шяуляй (8,58 цт/кВт⋅ч) и жители Вильнюса (8,90 цт/кВт⋅ч), для которых использование более дешевого топлива (мазута) для отопления помогло снизить стоимость тепла.

"Среди других городов страны рекорды по ценам на отопление бьют Неменчине (32,20 цт/кВт⋅ч) и Укмерге (почти 20 цт/кВт⋅ч). Между тем, самым низким ценам на отопление, по данным за октябрь, могут радоваться жители Утены (7,15 цт/кВт⋅ч) и Шилуте (8,26 цт/кВт⋅ч)", - прокомментировала Ю. Багданавичюте.

Как отмечается в сообщении, более четверти (28 проц.) жителей указывают, что стали накапливать больше сбережений из-за роста цен и геополитической напряженности.

Просто попытаться пережить зиму будет недостаточно

По расчетам ГСРЭ, с учетом потребления тепла за прошлые годы и октябрьских цен на тепло стандартная квартира площадью 60 кв. м в новостройке в конце месяца получит счет на сумму чуть более 24 евро. В модернизированном или частично реновированном доме – примерно 45 евро, а в доме старой постройки без реновации – почти 87 евро.

"Увеличение счетов за отопление напоминает жителям о еще одном неоспоримом факте – дома или квартиры с большой площадью требуют более высоких затрат на содержание. Поэтому одиноким людям и пенсионерам также стоит задуматься о возможности замены больших жилищ на меньшие по размеру и более экономичные", - говорится в сообщении.