Стало известно, сколько почтальонов уволят в ноябре

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos paštas
Lietuvos paštas
ФОТО: DELFI montažas

"Литовская почта" сообщает, что в ноябре будут уволены 52 почтальона, информирует Служба занятости.

По ее данным, предупреждения об увольнении уже получили 30 почтальонов в Вильнюсе и 22 в Каунасе, их уволят с 1 по 30 ноября.

На прошлой неделе сообщалось, что до весны 2024 года "Литовская почта" планирует уволить 400 почтальонов, пишет madeinvilnius.lt.

Представитель профсоюза компании Сваюнас Андрюлис ранее сказал, что уволят в основном женщин старшего возраста, а с руководством компании ведут переговоры об улучшении условий труда и оплаты труда оставшимся работникам.

Сейчас в "Литовской почте" работает около 3000 человек.

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