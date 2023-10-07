Стало известно, сколько почтальонов уволят в ноябре

По ее данным, предупреждения об увольнении уже получили 30 почтальонов в Вильнюсе и 22 в Каунасе, их уволят с 1 по 30 ноября.

На прошлой неделе сообщалось, что до весны 2024 года "Литовская почта" планирует уволить 400 почтальонов, пишет madeinvilnius.lt.

Представитель профсоюза компании Сваюнас Андрюлис ранее сказал, что уволят в основном женщин старшего возраста, а с руководством компании ведут переговоры об улучшении условий труда и оплаты труда оставшимся работникам.