Стало известно, кто купил Вижулёнское поместье

По данным Центра реестра, 26 сентября был зарегистрирован договор о купле-продаже, согласно которому Danhaus LT купила у Имущественного банка центральный дворец поместья и остальные хозпостройки на берегу озера Вижуленай, пишет madeinvilnius.lt.

Недзинскас подтвердил этот факт, но не сказал, что планирует делать с покупкой.

"Могу подтвердить, что управляемая мной компания купила это поместье, больше пока ничего сказать не могу. Пока еще рано что-либо комментировать, надо, чтобы все устоялось. Нужно провести исторические, архитектурные исследования. Тут быстрых решений и быстрых ответов быть не может", – сказал Недзинскас.

Аукцион состоялся в сентябре. Стартовая цена поместья была 338 000 евро. В аукционе участвовали три потенциальных покупателя.

Сообщалось, что новый хозяин сможет на 16 лет взять в аренду участок больше 8 га с парком, тремя прудами и постройками. Новые владельцы должны провести физические и исторические исследования.