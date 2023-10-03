Стало известно, кто купил Вижулёнское поместье

По данным Центра реестра, 26 сентября был зарегистрирован договор о купле-продаже, согласно которому Danhaus LT купила у Имущественного банка центральный дворец поместья и остальные хозпостройки на берегу озера Вижуленай, пишет madeinvilnius.lt.
Недзинскас подтвердил этот факт, но не сказал, что планирует делать с покупкой.
"Могу подтвердить, что управляемая мной компания купила это поместье, больше пока ничего сказать не могу. Пока еще рано что-либо комментировать, надо, чтобы все устоялось. Нужно провести исторические, архитектурные исследования. Тут быстрых решений и быстрых ответов быть не может", – сказал Недзинскас.
Аукцион состоялся в сентябре. Стартовая цена поместья была 338 000 евро. В аукционе участвовали три потенциальных покупателя.
Сообщалось, что новый хозяин сможет на 16 лет взять в аренду участок больше 8 га с парком, тремя прудами и постройками. Новые владельцы должны провести физические и исторические исследования.
Дворец Вижулёнского поместья, построенный в начале ХХ века, находится в 30 минутах езды от столицы Литвы. Сегодня здание запущено, но оно сохранило дух межвоенного периода.
Дворец был построен в начале XX в. Его владельцем был известный профессор права Бронислав Врублевский, в 1925–1927 гг. он был ректором университета Стефана Батория, и его жена Кристина.
После Второй мировой войны в здании разместили санаторий для больных туберкулезом, потом больница, которую в 2003 г. присоединили к ПУ Республиканская университетская туберкулезная и инфекционная больница. С тех пор дворец опустел и использовали его разве что для съемок или фотосессий.
В 2014 г. Artbox Production House снимала здесь жуткую рекламу немецкой компании OTTO "Бесстрашная".
С 1992 г. здание включено в реестр недвижимых культурных ценностей. Центральное здание дворца сохранило ценные архитектурные элементы, внутри здания также сохранились ценные элементы интерьера, росписи на стенах и потолках, мраморная лестница с перилами из кованого металла (растительный орнамент), оригинальные полы – мозаика из керамической плитки, фрагменты инкрустированного паркета и др.