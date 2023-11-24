Стало известно, какие магазины появятся на месте закрывающегося Ermitažas

Ранее сообщалось, что распродажи в закрывающемся магазине Ermitažas будут проходить в декабре.

В Вильнюсе останется один магазин Ermitažas в ТЦ Akropolis.

Торговый центр Pašilaičiai PC указал, что его клиентов ждет масса новшеств. В освободившейся части ТЦ появятся не только новые магазины одежды, но и современные пространства для досуга.

"За последние 10 лет число жителей микрорайона Пашилайчай увеличилось с 33 000 до 42 000, большая часть новоселов – молодые семьи с детьми, им нужны не только качественные товары, но и современные места проведения досуга и развлечений. Поэтому и мы меняем свою концепцию", – сказала глава компании Dakus, управляющей Pašilaičiai PC, Живиле Жигене.

По ее словам, появится несколько центров притяжения, которые сделают Pašilaičiai PC центром местной общины. Сейчас в Pašilaičiai PC работает около 20 разных магазинов и мест предоставления услуг, планируется, что после реконструкции число магазинов и мест предоставления услуг увеличится.