Стали известны цены на услуги плавучей гостиницы

Как все будет проходить, рассказал глава Вильнюсской дирекции рек Каролис Паулаускас.
– Можно ли судно сравнивать со стоящими рядом зданиями?
– Нет, это полноценные этажи, но надо понимать, что это плавучее средство.
– Гостиница еще не построена, а уже понесла убытки: одно окно разбито. Это произошло во время строительства или результат посещения непрошенных гостей?
– К сожалению, были желающие поселиться там раньше времени. Они унесли с собой немало инструментов, но большого ущерба не было.
– Что будет в гостинице?
– 23 номера, 1 номер для обслуживающего персонала и терраса на крыше, пока ее судьба не решена.
– Терраса будет открыта не только для гостей гостиницы?
– Мы пока еще точно не знаем, что там будет, но наверное будет бар или так называемый lounge. Ресторан, по крайней мере пока, открывать не планируем.
– Были идеи проводить там спортивные занятия?
– Да, были такие идеи, это одна из причин, по которым не хотим открывать ресторан, а всего лишь бар.
– Сама гостиница не будет стоять на одном месте?
– Эта гостиница не предназначена для плавания. Это достаточно стационарное сооружение. Путь будет только один – на зимнюю стоянку и назад к мосту Миндаугаса.
– Сколько будет стоить ночевка ?
– Очень дорого не будет. Рынок будет диктовать цену, но с учетом нынешних цен, она будет доступна для всех. Цена – 60–100 евро. Многое будет зависеть от сезона, числа туристов.
– Есть ли в гостинице какие-то тайные места?
– Есть трюм, там находится все оборудование. Больше ничего тайного нет.
– Когда можно ждать открытия?
– Не хочу ничего обещать, ведь этот объект требует необычных решений, но открытие не за горами – может, и в этом году.