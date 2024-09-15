2024.09.15 13:43

Стали известны цены на услуги плавучей гостиницы

 
ru.DELFI.lt
plaukiojantis viešbutis
plaukiojantis viešbutis
ФОТО: Evaldo Čingos

На минувшей неделе на реке Нерис в Вильнюсе появилась плавучая гостиница. Судно, на котором оборудованы номера, будет менять место швартовки. Во время сезона будет стоять в центре города у моста Короля Миндаугаса, а в холодное время- в зимнем порту в Жирмунай, пишет портал lnk.lt.

Как все будет проходить, рассказал глава Вильнюсской дирекции рек Каролис Паулаускас.

– Можно ли судно сравнивать со стоящими рядом зданиями?

– Нет, это полноценные этажи, но надо понимать, что это плавучее средство.

– Гостиница еще не построена, а уже понесла убытки: одно окно разбито. Это произошло во время строительства или результат посещения непрошенных гостей?

– К сожалению, были желающие поселиться там раньше времени. Они унесли с собой немало инструментов, но большого ущерба не было.

– Что будет в гостинице?

– 23 номера, 1 номер для обслуживающего персонала и терраса на крыше, пока ее судьба не решена.

– Терраса будет открыта не только для гостей гостиницы?

– Мы пока еще точно не знаем, что там будет, но наверное будет бар или так называемый lounge. Ресторан, по крайней мере пока, открывать не планируем.

– Были идеи проводить там спортивные занятия?

– Да, были такие идеи, это одна из причин, по которым не хотим открывать ресторан, а всего лишь бар.

– Сама гостиница не будет стоять на одном месте?

– Эта гостиница не предназначена для плавания. Это достаточно стационарное сооружение. Путь будет только один – на зимнюю стоянку и назад к мосту Миндаугаса.

– Сколько будет стоить ночевка ?

– Очень дорого не будет. Рынок будет диктовать цену, но с учетом нынешних цен, она будет доступна для всех. Цена – 60–100 евро. Многое будет зависеть от сезона, числа туристов.

– Есть ли в гостинице какие-то тайные места?

– Есть трюм, там находится все оборудование. Больше ничего тайного нет.

– Когда можно ждать открытия?

– Не хочу ничего обещать, ведь этот объект требует необычных решений, но открытие не за горами – может, и в этом году.

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