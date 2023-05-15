В зимнем сезоне самолеты airBaltic будут летать в вышеуказанных направлениях.
Кроме того, airBaltic в зимний период увеличит число полетов в Малагу.
В зимний период компания airBaltic разместит в Вильнюсе еще один самолет.
По маршруту Вильнюс–Тенерифе (Испания) самолеты будут летать дважды в неделю. Первый рейс состоится 31 октября. Цены на билеты в одну сторону начинаются с 215 евро.
Из Вильнюса в Дубай самолеты также будут летать два раза в неделю с 1 ноября. Цена на билеты в одну сторону - от 239 евро.
Уже сообщалось, что airBaltic представила расписание на зимний сезон. Авиакомпания предлагает 11 новых маршрутов из стран Балтии и Тампере (Финляндия) и предложит 80 маршрутов в своей сети, которые соединят Ригу с другими городами региона. Это самый активный зимний сезон airBaltic по числу маршрутов.
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