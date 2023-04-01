Стала известна стоимость отопления в апреле: один город может радоваться, столица будет платить больше

В апреле средняя цена на отопление в Литве достигнет 7,17 цента за киловатт-час (без НДС) и по сравнению с мартом снизится на 8,43 процента. В течение года по сравнению с апрелем прошлого года цена снижается на 10,8 процента.

Данные Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) показывают, что жители Каунаса будут платить за тепло меньше всех в Литве - 5,62 цента за кВтч, а самая высокая цена - для клиентов Nemenčinės komunalininkas (13,65 цента).

Среди крупных городов больше всех за тепло будут платить жители Вильнюса - 7,56 цента за кВтч, дешевле обойдется отопление в Клайпеде - 6,91 цента, в Паневежисе - 6,50 цента, в Шяуляй - 5,76 цента за кВтч.

В Вильнюсе по сравнению с мартом цена на отопление в апреле на 8,46% выше (было 6,97 цента), в Клайпеде дешевле на 12,2% (в марте - 7,87 цента), в Паневежисе цена на отопление падает даже на 20,2% (с 8,15 цента), в Шяуляй уменьшение цены еще более выражено - 24,8% ( в марте было 7,66 цента), а в Каунасе цена упала на 22,1 процента (в этом месяце оно стоит 7,21 цента за кВтч). Цены указаны без учета НДС.

Вильнюсские тепловые сети (ВТС) объявили в пятницу, что в полдень они прекратили использование мазута с низким содержанием серы для производства тепла и горячей воды. В столице его начали использовать конце ноября как альтернативу дорогому газу. Завершать отопительный сезон компания будет на более дешевом природном газе, биотопливе и тепле от независимых производителей тепла.

По данным ВТС, отопительный сезон в столице обычно заканчивается в конце апреля. Например, последний отопительный сезон закончился 25 апреля, в 2021 году отопление отключили только 5 мая, а в 2019-2020 годах об окончании отопительного сезона объявили 24 апреля.

В прошлом году Kauno energija завершила отопительный сезон 27 апреля, а в 2021 году он продлился до 7 мая из-за затянувшихся холодов, сообщили в компании.

Klaipedos energija сообщила, что в 2022 году отопительный сезон закончился 5 мая, а в прошлом году — 3 мая. Жильцы могут самостоятельно принять решение о досрочном завершении отопительного сезона или его продлении.