США открывает свое воздушное пространство для зарегистрированных в Литве авиакомпаний

"С сегодняшнего дня американский рынок открыт для всех самолетов, зарегистрированных в Литве и для всех зарегистрированных здесь компаний. Это решение может показаться незначительным, но оно историческое, поскольку отныне все работающие в Литве компании, могут попасть в воздушное пространство США из Литвы, им не придется регистрировать самолеты в других странах", - сказал министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Он отметил, что это соглашение между Литвой и США показывает, что американские ведомства оценивают литовскую авиационную систему как надежную.