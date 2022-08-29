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Министр торговли и промышленности председательствующей в ЕС Чехии Йозеф Сикела в понедельник сообщил, что срочное совещание министров энергетики стран блока состоится 9 сентября.
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"Созываю внеочередное заседание Совета по энергетике. Встретимся в Брюсселе 9 сентября. Мы должны упорядочить рынок энергоресурсов. В настоящее время нашим лучшим выбором является общее решение на уровне ЕС", – написал Й. Сикела в своем аккаунте в "Твиттере".

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