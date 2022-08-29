"Созываю внеочередное заседание Совета по энергетике. Встретимся в Брюсселе 9 сентября. Мы должны упорядочить рынок энергоресурсов. В настоящее время нашим лучшим выбором является общее решение на уровне ЕС", – написал Й. Сикела в своем аккаунте в "Твиттере".