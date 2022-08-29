aA
Министр торговли и промышленности председательствующей в ЕС Чехии Йозеф Сикела в понедельник сообщил, что срочное совещание министров энергетики стран блока состоится 9 сентября.
"Созываю внеочередное заседание Совета по энергетике. Встретимся в Брюсселе 9 сентября. Мы должны упорядочить рынок энергоресурсов. В настоящее время нашим лучшим выбором является общее решение на уровне ЕС", – написал Й. Сикела в своем аккаунте в "Твиттере".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: с января цены на электричество вырастут, будут подписаны новые договоры
Правительство Литвы планирует бюджет на 2023 год....
Министр образования Литвы не исключает, что русский язык как второй иностранный в школах сменят другие
С целью отказаться от изучения в школах русского языка...
Эфир Delfi: Запорожская АЭС, дроны из Литвы, забор на границе с Беларусью
Сегодня в расширенном выпуске новостей ситуацию на...
Министр охраны окружающей среды отказывается от налога на автомобили внимание направят на владельцев неисправных авто
Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас...
В ВСУ заявили о начале наступления в Херсонской области
Вооруженные силы Украины начали наступление на юге...