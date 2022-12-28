СРФП: сумма арестованных в Литве средств российских и белорусских предприятий - 87 млн евро

На 20 декабря СРФП применила санкции к 16 юридическим и физическим лицам: были заморожены средства 9 предприятий из России и шести компаний и одного физического лица из Беларуси.

СРФП указывает, что общая сумма замороженных средств на счетах российских предприятий составляет более 42,97 млн евро и 1,78 млн долларов США, а общая сумма поступающих замороженных средств, отправители которых подпадают под санкции Евросоюза, составляет 1,45 млн евро, 1,32 млн долларов США и около 215 тыс. российских рублей.

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На счетах белорусских компаний и физических лиц заморожены средства на общую сумму 34,91 млн евро и 7,68 млн долларов США.

Среди 16 подсанкционных компаний — Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и другие.