СРФП провела 40 обысков по всей Литве: под подозрением 9 человек

Согласно материалам расследования, подозреваемые могли обманным путем получить деньги из структурных фондов ЕС и бюджета в рамках программ на 2014–2020 гг. Подозревают, что в схемах участвовали 8 компаний, часть из которых никакой деятельностью не занимается.

После утверждения проектов, лица, вероятно, действовали по одной схеме – имитировали сделки между связанными компаниями и переводили деньги из одной в другую, так скрывая реальную стоимость оборудования, необходимого для осуществления деятельности, искусственно завышая цену и создавая впечатление, будто у них есть достаточно средств для завершения проектов.

Так подозреваемые обманным способом получили 3 млн. евро, больше, чем стоило оборудование.