2024.04.26 12:35

СРФП провела 40 обысков по всей Литве: под подозрением 9 человек

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Девять человек оказались под подозрением в связи с присвоением 4 млн. евро через структурные фонды Евросоюза и из бюджета страны. В ходе расследования было проведено больше 40 обысков в разных городах Литвы, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

Согласно материалам расследования, подозреваемые могли обманным путем получить деньги из структурных фондов ЕС и бюджета в рамках программ на 2014–2020 гг. Подозревают, что в схемах участвовали 8 компаний, часть из которых никакой деятельностью не занимается.

После утверждения проектов, лица, вероятно, действовали по одной схеме – имитировали сделки между связанными компаниями и переводили деньги из одной в другую, так скрывая реальную стоимость оборудования, необходимого для осуществления деятельности, искусственно завышая цену и создавая впечатление, будто у них есть достаточно средств для завершения проектов.

Так подозреваемые обманным способом получили 3 млн. евро, больше, чем стоило оборудование.

В ходе расследования выяснилось, что был и четвертый похожий проект. С помощью той же схемы подозреваемые получили еще как минимум 1 млн евро.

Чтобы собрать как можно больше доказательств, сотрудники СРФП провели 40 обысков, во время которых изъяли важные документы, больше 20 000 евро наличных.

Подозрения предъявлены 9 задержанным физическим лицам, двоих из которых взяли под арест, двоим назначили интенсивный контроль, решается вопрос ответственности двух юридических лиц.

На данный момент временно ограничены права на имущество подозреваемых и их денежные средства на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества может полностью покрыть обеспечение возмещения ущерба. Расследование продолжается.

За мошенничество в крупных размерах грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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