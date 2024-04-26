СРФП провела 40 обысков по всей Литве: под подозрением 9 человек

Согласно материалам расследования, подозреваемые могли обманным путем получить деньги из структурных фондов ЕС и бюджета в рамках программ на 2014–2020 гг. Подозревают, что в схемах участвовали 8 компаний, часть из которых никакой деятельностью не занимается.
После утверждения проектов, лица, вероятно, действовали по одной схеме – имитировали сделки между связанными компаниями и переводили деньги из одной в другую, так скрывая реальную стоимость оборудования, необходимого для осуществления деятельности, искусственно завышая цену и создавая впечатление, будто у них есть достаточно средств для завершения проектов.
Так подозреваемые обманным способом получили 3 млн. евро, больше, чем стоило оборудование.
В ходе расследования выяснилось, что был и четвертый похожий проект. С помощью той же схемы подозреваемые получили еще как минимум 1 млн евро.
Чтобы собрать как можно больше доказательств, сотрудники СРФП провели 40 обысков, во время которых изъяли важные документы, больше 20 000 евро наличных.
Подозрения предъявлены 9 задержанным физическим лицам, двоих из которых взяли под арест, двоим назначили интенсивный контроль, решается вопрос ответственности двух юридических лиц.
На данный момент временно ограничены права на имущество подозреваемых и их денежные средства на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества может полностью покрыть обеспечение возмещения ущерба. Расследование продолжается.
За мошенничество в крупных размерах грозит лишение свободы на срок до 8 лет.