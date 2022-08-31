СРФП сообщила, что не может предоставить запрошенное ЛЖД общее разрешение на получение и оплату услуг российских и белорусских железных дорог, перевозку подсанкционных и неподсанкционных грузов транзитом между Россией и Калининградской областью.

"Платежи с хозсубъектами двух разных стран, на которые распространяются ограничительные меры, создают дополнительные риски из-за возможного неправомерного применения международных санкций", — говорится в ответе службы BNS.

По сообщению СРФП, каждый платеж будет по-прежнему требовать отдельного разрешения на применение исключения.

"СРФП будет принимать решение о предоставлении исключения в порядке, установленном правовыми актами, после оценки отдельных фактических обстоятельств каждого запроса", — говорится в сообщении службы.

Однако СРФП предоставила общее разрешение на оплату пассажирского транзита между Россией и Калининградом до отдельного распоряжения.

Представитель ЛЖД Мантас Дубаускас сообщил BNS, что компания прокомментирует ситуацию с расчетами позднее в среду. По его словам, сейчас все зависит от банков - будут ли они обслуживать платежи.

После того, как крупные банки страны уже прекратили любые платежи между хозсубъектами Литвы, России и Беларуси, единственный Siauliai bankas продолжал осуществлять такие операции до 1 сентября. Однако в четверг банк обещает прекратить их, за исключениями, необходимыми в гуманитарных целях и для обеспечения государственных функций, и каждая ситуация будет оцениваться отдельно.

Министр транспорта Марюс Скуодис на прошлой неделе заявил, что расчеты за транзит санкционных товаров через Литву между Россией и Калининградом должны продолжаться с сентября, он не исключил, что они могут застрять, но не по вине государства.

ЛЖД возобновила транзит подсанкционных товаров 22 июля после того, как Еврокомиссия уточнила, что по железной дороге между Россией и Калининградом можно перевозить ограниченное количество грузов.