Средняя зарплата в Литве за год выросла на 12%, за квартал – на 3,2%

Средняя выплаченная зарплата (нетто) увеличилась на 11,8% до 994,4 евро, сообщил Департамент статистики.

На годовой рост зарплат повлияло повышение минимальной месячной заработной платы, повышение базового размера должностной зарплаты госполитиков, судей, госслужащих и работников бюджетных учреждений, изменение порядка расчетов не облагаемого налогами минимума доходов и прочие причины.

За квартал (по сравнению с январем-мартом 2021 года) средняя начисленная заработная плата выросла на 32%, а выплаченная заработная плата выросла на 2,9%.

Реальная зарплата за год повысилась на 8,3%, за квартал - на 0,7%.