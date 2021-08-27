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Средняя начисленная зарплата (брутто) в Литве во третьем квартале была 1566,4 евро - на 12% больше, чем в июле-июне прошлого года. При расчете не учитывались индивидуальные предприятия.
Средняя зарплата в Литве за год выросла на 12%, за квартал – на 3,2%
© Shutterstock

Средняя выплаченная зарплата (нетто) увеличилась на 11,8% до 994,4 евро, сообщил Департамент статистики.

На годовой рост зарплат повлияло повышение минимальной месячной заработной платы, повышение базового размера должностной зарплаты госполитиков, судей, госслужащих и работников бюджетных учреждений, изменение порядка расчетов не облагаемого налогами минимума доходов и прочие причины.

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За квартал (по сравнению с январем-мартом 2021 года) средняя начисленная заработная плата выросла на 32%, а выплаченная заработная плата выросла на 2,9%.

Реальная зарплата за год повысилась на 8,3%, за квартал - на 0,7%.

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